Bale le declara la guerra al Real Madrid

Daniel Abreu | @dandjabreu

Gareth Bale se encuentra concentrado con su selección para disputar los partidos correspondientes a La Liga de Naciones y en una entrevista a ‘Sky Sports’ rompió el silencio y cuenta ha sido el desenlace dentro del Real Madrid.

No es un secreto que el galés no tiene espacio en la plantilla de Zinedine Zidane. Sin embargo, el club y el jugador no han podido llegar a un acuerdo en cuanto a su salida.

“Traté de irme el año pasado, era un proyecto que me entusiasmaba pero el club lo bloqueó todo en el último segundo” cuenta Bale que pudo ir a la Súper Liga China. “Hubo otras propuestas e intentamos irnos pero el club no lo permitió. Honestamente, el Madrid está poniendo las cosas muy difíciles” rememora.

El extremo también desea salir del conjunto lo antes posible pero no está dispuesto a bajarse el salario. “Tengo contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo” dejando aun más claro la mala relación que hay.

En cuanto a las criticas se mostró indiferente y comentó con risas: “Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso”.

EL galés deja toda la responsabilidad en manos del club y no hace ilusiones de su próximo destino.

En cuanto a su momento en la selección responde: “Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, bien recibido, todo el mundo sabe la ilusión que me hace”.

Gareth se negó a viajar a Manchester para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, siendo esta la gota que derramó el vaso en la paciencia de Zinedine que lo quiere fuera de su vestuario lo antes posible.

Para el Real Madrid es prioridad deshacerse del jugador por el alto costo de su salario y su poca participación. Bale es mejor pagado de la plantilla, ganando 17 millones al año.

EL extremo se niega a bajarse el salario para ser vendido más fácilmente como se hizo con James Rodríguez que paso a ser jugador del Everton.

Mientras se resuelve este problema, el Real tendrá que seguir pagando 17 millones a un jugador que no juega y no está en los planes del técnico que siga en el vestuario.