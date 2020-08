La supuesta carta enviada por Messi al Barcelona para anunciar su ida

Fútbol Español

Este martes, el argentino Lionel Messi estremeció el mundo del fútbol al solicitarle al Barcelona que lo deje libre para elegir un nuevo destino en su carrera futbolística y a través de la página web infobae.com se filtró el comunicado que le envió a la entidad azulgrana.

En el documento, el nacido en Rosario (Argentina) solicita "que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupa actualmente en su distinguido club, separándose en el cláusula número 24 que se permite disponer de esta facultad".

Así fue la entrada, un disparo al ángulo de una relación pletórica con el club que tiene un final discordante con el disgusto que presenta el jugador con la directiva culé, liderada por Josep Bartomeu.

En el siguiente párrafo escribió: "agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano, pero motivos personales me... esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club".

Su contrato tiene una cláusula que le permite quedar libre al final de cada temporada, pero los directivos dicen que recurrirán a la vía legal. El contrato de Messi también incluye una cláusula de rescisión de 700 millones de euros (826 millones de dólares). La temporada del fútbol español suele culminar en mayo, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.

