El Valencia entregará pagares para pagar las fichas

Fútbol Español

Lunes 17| 2:06 pm





El Valencia CF ha informado a sus jugadores de que les hará entrega de unos pagarés que podrán cobrar a partir del 1 de septiembre para completar el pago de las fichas de la plantilla de la temporada 2019-20, según confirmaron fuentes del club.



El diario Las Provincias adelantó este lunes una reunión que ha tenido lugar entre la directora financiera del club y los futbolistas para darles los detalles de la operación.



Desde el club explicaron que se trata de una medida que se ha tomado ante una falta coyuntural de liquidez debido a la caída de los ingresos por los resultados de la pasada campaña y también por las consecuencias de la pandemia del COVID 19.



Los pagarés tienen vencimiento dentro de un año pero en dos semanas los jugadores ya podrán cobrar, aunque suponga el inconveniente de no ser mediante una transferencia como ocurre habitualmente.



Fuentes de la entidad señalaron que los pagarés son un mecanismo habitual de la economía, que están “respaldados” por el Valencia y que no necesitan ningún tipo de aval extra porque de otra manera la entidad financiera no aceptaría adelantar ese dinero./ EFE