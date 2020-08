Arthur acude a la Ciudad Deportiva y se pone a disposición del club

Fútbol Español

El centrocampista brasileño Arthur Melo, que llegó esta pasada madrugada a Barcelona, acudió a media tarde de este viernes a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, tras someterse a un test de coronavirus, se puso a disposición de la entidad azulgrana.



El brasileño regresó a Barcelona, después de negarse a reintegrarse a la disciplina del club azulgrana el pasado 27 de julio, como "gesto de buena voluntad en búsqueda de una solución sobre su relación actual con el club".



A su llegada a Barcelona, Arthur se sometió a las pertinentes pruebas por el coronavirus, paso previo necesario para hacer efectiva su reincorporación a la disciplina del club este viernes.



La relación entre Arthur y el club azulgrana se enturbió después de su traspaso a la Juventus de Turín. No quiso regresar de las vacaciones desde Brasil y por ello el club azulgrana anunció que tenía previsto abrirle un expediente disciplinario y ninguna intención de rescindir anticipadamente un contrato que vence al término de la Champions.



Arthur estaba citado el lunes 27 de julio para someterse a unas pruebas de Covid-19 antes del regreso a los entrenamientos previsto para el día siguiente, pero tampoco se ha presentado.



El jugador adujo que el entrenador del Barcelona, Quique Setién, le habría comunicado que no iba a jugar más con el Barça y al brasileño tampoco le ha gustado como el club ha manejado su pase a la Juventus, viajando el día después del partido en Vigo y sometiéndose en Turín a un reconocimiento médico. Después firmó con los piamonteses hasta junio de 2025 por 72 millones de euros más diez en variables.



Sin embargo, el contrato no entra en vigor hasta el 1 de septiembre, justo después de la Champions, competición en la que Barça y Juventus están en esa competición.



La idea de Arthur es llegar a un acuerdo para cerrar la relación contractual con el Barça, antes de que venza la misma, porque sabe que "no va a volver a jugar" con la camiseta azulgrana.

EFE