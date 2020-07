Arthur sigue en Brasil y quiere rescindir su contrato con el Barça

Fútbol Español

Martes 28| 8:23 am





El centrocampista Arthur Melo sigue en Brasil y "no tiene intención de regresar" a Barcelona para reintegrarse en la disciplina del equipo, según confesó a EFE una persona de su entorno, mientras que el club azulgrana tiene previsto abrirle un expediente disciplinario y ninguna intención de rescindir anticipadamente un contrato que vence al término de la Champions.



Arthur estaba citado el lunes para someterse a unas pruebas de la COVID-19 antes del regreso a los entrenamientos previsto para este martes, pero tampoco se ha presentado.



Desde el entorno del jugador la decisión se basa en que Quique Setién, entrenador del Barcelona, le había comunicado que no iba a jugar más con el Barça.



A Arthur tampoco le ha gustado como el club ha manejado su pase al Juventus, viajando el día después del partido en Vigo y sometiéndose en Turín a un reconocimiento médico. Después firmó con los piamonteses hasta junio de 2025 por 72 millones de euros más diez en variables.



Sin embargo, el contrato no entra en vigor hasta el 1 de septiembre, justo después de la Champions, competición en la que Barça y Juventus están en esa competición.



"En el fondo todo es una cuestión de dignidad" aseguran desde el entorno del futbolista a EFE y es que el jugador se siente menospreciado, ya que después de firmar con el Juventus ha seguido "trabajando duro", pero desde entonces no ha jugado ni un minuto.



La idea de Arthur es llegar a un acuerdo para cerrar la relación contractual con el Barça, un mes antes de que venza la misma, porque sabe que "no va a volver a jugar" con la camiseta azulgrana, algo que le duele especialmente al jugador brasileño, que hubiera querido despedirse de alguna manera.



La versión del club, según pudo contrastar EFE, es antagónica. "Nos comunicó que no venía, que se quedaba en Brasil y le recordamos que no tenía permiso y que tenía que incorporarse inmediatamente. Si no vuelve, se le abrirá un expediente disciplinario", aseguró a EFE un portavoz de la entidad azulgrana.



Desde el club se tiene la sospecha de que desde que firmó por el Juventus, Arthur no ha querido arriesgarse a sufrir una lesión y por eso apenas ha participado.



Se recuerda que se perdió el partido ante el Valladolid a causa de una amigdalitis, el encuentro ante el Alavés por molestias en el tobillo y que jugó en Vigo "de mala gana". En aquel partido, desde el entorno del futbolista se recuerda que jugó cuatro minutos: "Con toda la presión que tenía, si no hubiera querido jugar, no lo hubiera hecho".



Ahora el problema está en que Arthur quiere rescindir el contrato, un mes antes de que venza, y en ello está negociando, aunque el Barça no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo en este sentido.



Recuerdan desde la entidad azulgrana que Miralem Pjanic, el jugador del Juventus que ha fichado el Barça a partir del 1 de septiembre, sigue jugando con normalidad y Arthur, no.



Además, para el partido de Champions del próximo 8 de agosto ante el Nápoles, Setién tiene las bajas de Busquets y Arturo Vidal por sanción y solo disponibles como medios a de Jong, Rakitic, Sergi Roberto y Riqui Puig. / EFE.