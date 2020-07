El Barcelona espera un milagro improbable, Osasuna a poner un broche de oro

Fútbol Español

Miércoles 15| 10:03 am





El Barcelona recibe al Osasuna en su último partido en casa sin depender de sí mismo para optar al título de la liga española, por lo que aprovechará para recuperar sensaciones y encontrar su mejor versión de cara a vuelta de la Liga de Campeones en agosto.



Los de Quique Setién afrontan esta semana un nuevo choque sin margen de error, ya que, a pesar de las insistencias del técnico en que pelearán por el título hasta el final, necesitan ganar sus dos próximos partidos y que el Real Madrid, a 4 puntos de distancia, consiga sólo 1 punto de los 6 posibles.



Con un Madrid que podría ser alzarse campeón en caso de derrotar al Villareal, los azulgranas intentarán ofrecer una buena imagen después de un final de competición accidentado, en el que han mostrado su cara más irregular y en el sufrieron a la hora de materializar sus ocasiones ante rivales inferiores.



De cara a este partido ante Osasuna, el técnico cántabro tiene la opción de apostar por un once titular continuista, con presencia mayoritaria de titulares, o introducir rotaciones para dar minutos a jugadores menos utilizados o del filial.



En el apartado defensivo, la gran sorpresa podría ser la titularidad de Junior Firpo que, ya recuperado de sus molestias en la cadera, jugaría de inicio para dar descanso a un Jordi Alba, que ha jugado casi todos los minutos posibles desde la vuelta de LaLiga tras el parón obligado por la COVID-19.



Con Piqué siendo uno de los tres únicos jugadores, junto a Ter Stegen y Messi, que ha sido titular en todos los partidos postparón, la defensa la completarían en propio central catalán, Semedo y Lenglet.



Las dudas en lo que a rotaciones respecta llegan en el centro del campo y la delantera. A priori, estos últimos partidos serían una buena oportunidad para que Setién le diera minutos a los jugadores del filial, pero el Barça B afronta el 'play-off' de ascenso a Segunda División este domingo y no puede permitirse que jugadores importantes como Riqui Puig, Ronald Araujo y Ansu Fati lleguen con molestias.



De este modo, en el mediocampo podrían acompañar a Sergio Busquets de inicio Sergi Roberto y Arturo Vidal, mientras que el recuperado Frankie De Jong podría contar con minutos en la segunda parte.



En la delantera, la baja de Griezmann por lesión abre la puerta a que Braithwaite o Ansu Fati acompañen en punta a un fijo como Leo Messi y a Luis Suárez, que regresará al once tras descansar en Valladolid.



Un Osasuna relajado llega con la ilusión de dar la sorpresa en el Camp Nou para poner el broche de oro a una notable temporada rojilla.



Su técnico, Jagoba Arrasate, sacará "un once competitivo" para hacer frente a un rival que tiene pocas opciones de conseguir el título, pero que "saldrá a tope para explotar sus posibilidades".



Los navarros ganaron al Celta 2-1 la pasada jornada en los minutos finales gracias a un gol de José Arnaiz que sirvió para sumar tres nuevos puntos en la lucha de Osasuna de acabar en la mejor posición posible.



Los de Arrasate volvieron a encontrar su versión competitiva ante los gallegos después de la dura derrota cosechada ante el Betis en Sevilla en un encuentro en el que los rojos no supieron hacer frente a unos verdiblancos que jugaron bien sus cartas.



"Pase lo que pase en estas dos jornadas, la temporada va a ser muy buena, pero es cierto que mañana tenemos la oportunidad de poner la guinda", ha manifestado el preparador rojillo con la idea de "terminar de la mejor manera posible".



Arrasate cree que "todo lo que sea sumar, sería una sorpresa" ante el Barcelona, un rival que "te somete y que tiene gran parte de la posesión de balón además de haber mejorado en la presión tras pérdida".



El de Berriatúa anunció hace varias semanas que el objetivo de su equipo no era la Europa League, sino quedar en la mejor posición posible, algo que sumado a la motivación que supone jugar en el Camp Nou, hará que sus jugadores lo dejen todo sobre el terreno de juego para intentar salir del feudo blaugrana lo mejor parados posibles.



En el partido de la primera vuelta disputado en El Sadar, Osasuna logró empatar 2-2 ante un equipo que por aquel entonces dirigía Ernesto Valverde gracias a dos goles de Roberto Torres.



En cuanto al apartado de lesiones, Arrasate seguirá sin poder contar con Rubén García y Cardona, algo que perjudica a Osasuna ofensivamente y de cara a puerta, ya que el valenciano es el segundo goleador del equipo con 8 goles.



Después de 36 partidos jugados, los rojillos acumulan 48 puntos en su casillero gracias a 12 victorias, 12 empates y 12 derrotas.



- Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Messi; Suárez y Braithwaite.



Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Íñigo Pérez; Gallego, Adrián.



Estadio: Camp Nou.



Hora: 19:00 GMT.



Clasificación: Barcelona, 2º (79 puntos), Osasuna, 11º (48 puntos)



La clave: El Barcelona podría introducir rotaciones ante la dificultad de levantar el título de Liga y enfrentándose a un Osasuna ya salvado que no se juega nada.



La frase: "Tampoco siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos", Quique Setién.



El dato: 11 años. El Osasuna no gana en el Camp Nou un partido de liga desde la temporada 2008-09 (0-1). EFE