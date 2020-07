Zidane ante "el partido más difícil"

Fútbol Español

Zinedine Zidane calificó el duelo en el que el Real Madrid se puede proclamar campeón de LaLiga Santander ante el Villarreal como "el partido más difícil", se mostró confiado en poder volver a contar con el belga Eden Hazard y pidió a sus jugadores que no les afecte el "ruido" que hay alrededor.



"El Villarreal es un equipo que ha demostrado que sabe jugar y es un rival muy difícil. Mañana va a ser el partido más difícil de los últimos que hemos tenido", manifestó Zidane en rueda de prensa.



El técnico pidió a su equipo que se aisle de todo y no les afecte lo que se habla alrededor de la conquista del título sin celebración. "Tenemos un partido y hay mucho ruido alrededor del equipo de celebración y vacaciones. Tenemos que enfocar nuestra energía en el partido y nada más porque al final se habla mucho fuera pero todos los que estamos aquí pensamos únicamente en el Villarreal".



Para el encuentro dejó entrever Zidane que podrá volver a dar minutos a Hazard. "La verdad es que está mejor, está bien. De la molestia que tenía hace unos días no se resiente y es bueno para nosotros. Lo importante es que esté totalmente bien Eden"



Descartó el técnico madridista que sienta euforia en el vestuario al estar a un paso del título liguero. "Para nada, lo bonito es ver la energía que tenemos en el día a día, es lo que nos motiva el resto. No sabemos lo que va a pasar hasta que pase", dijo sin querer adelantarse a acontecimientos y respetando a los dos rivales que le quedan en el camino: Villarreal y Leganés.



"Aquí solo pensamos en ganar, es lo que nos motiva. Nos preparamos para eso y nada más. No es que tenga que pensar en que nos vale un empate mañana y otro en la última jornada. Saldremos a muerte como en todos los partidos y el rival lo mismo", opinó.



Revisado el partido de Granada tras acabar con una mala sensación, Zidane defendió que la segunda parte no fue tan mala como le parecía. "La segunda parte ha sido un poco menos brillante pero pensaba que fue peor. Supimos sufrir y tampoco ha sido exagerado. Al final el equipo ha dado la cara hasta el último minuto. El rival metió jugadores frescos y físicamente no bajaron el ritmo".



En cuanto a nombres, el técnico elogió el nivel de Luka Modric con el deseo de que siga. "Lo más importante es lo que siente y lo que quiere hacer. Yo a los 34 años dejé el fútbol pero Luka seguramente quiere seguir, está haciendo muy buena temporada, sabemos el jugador que es y lo disfrutamos".



Y no pidió abiertamente el Balón de Oro para Karim Benzema, pero dedicó piropos al delantero. "En el fútbol cada uno puede opinar y para mi mis jugadores son los mejores. Karim no es solo este año, hace muchos que su rendimiento es muy bueno pero el Balón de Oro lo gana uno y ahí cada uno puede opinar".



Zidane lanzó un mensaje a los seguidores madridistas en vísperas de lo que puede ser un nuevo título. "Nosotros pensamos en nuestra afición, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando. El fútbol es una manera de olvidar el día a día pero lo que queremos es conseguir cosas pensando en ellos, que no pueden acudir a ver los partidos. Están viendo lo que estamos haciendo, orgullosos de toda la plantilla. Hay que seguir hasta el final". / EFE.