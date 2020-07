Arthur no suma ni un minuto con el Barça desde su fichaje por el Juventus

Fútbol Español

El traspaso de Arthur Melo al Juventus, valorado en 72 millones de euros más 10 en variables, se oficializó el 29 de junio. Desde entonces, el centrocampista brasileño no ha disputado ni un solo minuto con el Barça.



Aunque estuvo en la convocatoria tanto ante el Atlético de Madrid como ante el Villarreal y el Espanyol, Arthur vio los tres partidos enteros desde el banquillo.



La última aparición del exjugador del Gremio en los terrenos de juego fue el 27 de junio en Balaídos ante el Celta de Vigo. Quique Setién lo hizo entrar en el minuto 86 sustituyendo a Riqui Puig cuando el resultado era de 2-2, el mismo con el que finalizaría el partido. Las cámaras de televisión captaron cómo al de Goiânia no le hizo ninguna gracia salir al campo a falta de tan poco para la conclusión.



Una vez terminado el encuentro, Arthur voló directamente desde Vigo a Turín para pasar la revisión médica.



Su último partido como titular fue el anterior, el 23 de junio ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. Arthur fue sustituido en el minuto 56 por Riqui Puig, cuando el marcador aún era de empate a cero. Finalmente el Barça acabaría llevándose los tres puntos gracias a un gol de Rakitic.



Fue su titularidad número 14 en Liga esta temporada (ha participado en 21 encuentros) y en tan solo 4 de ellas completó el partido entero. En Liga de Campeones este curso ha formado parte del once titular en 3 ocasiones (y una ha entrado como suplente) y ha sido sustituido en una.



Si Quique Setién no le da una nueva oportunidad en los tres partidos que faltan para terminar la liga (ante Valladolid, Osasuna y Alavés) o en la 'Champions League', Arthur habrá terminado su etapa en el Barça con 72 partidos disputados, 4 goles y 6 asistencias.



En cambio, Miralem Pjanic, el centrocampista de la Juventus que entró en el intercambio con Arthur y que la próxima temporada jugará en el Barça, ha disputado los 3 partidos de la Serie A con el conjunto turinés desde la oficialización del fichaje, que tuvo lugar el mismo día que la del brasileño. / EFE.