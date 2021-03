Un paso más del histórico Granada

Europa League

Jueves 11| 8:49 pm





Granada. El Granada tomó ventaja ante el Molde noruego en la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa al imponerse este jueves por 2-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes.



Un gol de Jorge Molina en el primer tiempo y otro de Roberto Soldado en el segundo, éste último cuando un Molde limitado pero muy incisivo ya estaba en inferioridad numérica por la expulsión de Martin Ellingsen, dio el triunfo a un Granada que hizo un gran esfuerzo al afrontar el choque con muchas bajas.



El Granada, que afrontó el choque con trece ausencias, salió muy bien al partido y acumuló varias llegadas peligrosas en el primer cuarto de hora gracias casi siempre al brasileño Robert Kenedy, muy activo y que a los tres minutos ya puso a prueba al meta sueco Andreas Linde.



En acciones a balón parado también tuvieron sus opciones el argentino Nehuén Pérez, el portugués Domingos Duarte y Jorge Molina ante un Molde timorato al principio y algo más animado en ataque con el paso de los minutos.



Linde hizo su primera gran parada de la noche ante un cabezazo de Soldado, poco antes de que Jorge Molina marcara el 1-0 en el minuto 26.



El veterano atacante batió en el mano a mano al portero sueco tras aprovechar un despiste en cadena de la zaga noruega tras un saque en largo del meta portugués Rui Silva.



El Molde, que dio un paso adelante tras el 1-0, reaccionó con un testarazo después de un saque de esquina del islandés Bjorn Sigurdarsson que no encontró portería.



Los noruegos, guiados por Magnus Eikrem, cercaron el área rojiblanca en el tramo final del primer tiempo, aunque no obligaron a hacer ninguna parada a Rui Silva.



El ritmo del juego bajó en la segunda parte, algo lógico por la fatiga y la limitación de efectivos de los locales y porque el Molde se encuentra en pretemporada.



Rui Silva tuvo que intervenir por primera vez ante un tiro lejano de Martin Ellingsen, poco después de que Eikrem finalizara con un mal remate una buena llegada visitante.



El Molde, cada vez más dominador ante un Granada al que se le hizo largo el partido, obligó a lucirse a Rui Silva en una falta directa lanzada por Eikrem.



El Granada perdonó el 2-0 dos veces, primero en una acción individual a la contra de Antonio Puertas que salvó in extremis la zaga del Molde y, poco después, con una buena parada de Linde a chut lejano de Soldado.



El partido se puso más de cara para los locales al ver dos cartulinas amarillas en apenas cuatro minutos el noruego Martin Ellingsen, con lo que el Molde estuvo el último cuarto del choque en inferioridad numérica.



Tardó poco el Granada en aprovechar esta circunstancia, ya que Soldado marcó el 2-0 en el minuto 76 con una gran volea tras una asistencia de Jorge Molina.



Los locales dominaron hasta el final, tratando de no perder la pelota para mantener su meta a cero y sin renunciar a ampliar su renta, algo que estuvieron a punto de lograr con un cabezazo de Kenedy ante el que se lució Linde.



- Ficha técnica:



2. Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Víctor Díaz; Gonalons, Yan Eteki, Kenedy, Antonio Puertas (Vallejo, m.91); Soldado (Isma Ruiz, m.80) y Jorge Molina.



0. Molde: Linde; Pedersen, Sinyan, Gregersen, Haugen; Aursnes, Ellingsen; Hestad (Knudtzon, m.65), Eikrem, Andersen (Bolly, m.86); y Sigurdarsson (Fofana, m.74).



Goles: 1-0, m.26: Jorge Molina. 2-0, m.76: Soldado.



Árbitro: Pawel Raczkowski (Polonia). Expulsó por doble amarilla (m.67 y 71) al visitante Ellingsen. También amonestó al local Yan Eteki (m.33) y a los visitantes Sigurdarsson (m.48), Hestad (m.57) y Eikrem (m.90).



Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. / EFE