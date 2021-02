Gattuso: "No podemos llorar por nuestras bajas"

Europa League

Miércoles 17| 2:21 pm





Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, aseguró que su equipo no puede llorar por la gran cantidad de bajas con las que afrontará este jueves la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Granada, al que considera un "equipo español atípico".



"Estamos en emergencia, lo sabemos, pero no vinimos aquí de vacaciones. Queremos hacer un gran partido y será necesario un gran Nápoles", dijo Gattuso en la rueda de prensa previa a la cita del estadio Nuevo Los Cármenes.



"No podemos llorar, tenemos que afrontar los partidos y hacerlo con seriedad", agregó el técnico italiano.



El Nápoles llega a Granada sin poder contar con el meta colombiano David Ospina, el griego Kostas Manolas, el senegalés Kalidou Koulibaly, el albanés Elseid Hysaj, el argelino Faouzi Ghoulam, en defensa, el alemán Diego Demme, en el centro del campo, ni con el mexicano Hirving Lozano, el belga Dries Mertens y Andrea Petagna, en la delantera.



Gattuso apenas cuenta con catorce jugadores del primer equipo para enfrentarse al cuadro andaluz, pero no quiere que esto se convierta en una excusa.



"Lozano es un jugador importante para nosotros, el año pasado tuvo un rendimiento por debajo de sus posibilidades. Es baja como lo son muchos más, pero contamos con Politano, con Insigne que lo están haciendo bien. Esperemos recuperar lo antes posible a muchos jugadores", aseguró.



El preparador italiano negó además que la falta de experiencia del Granada en las competiciones europeas, pues los hombres de Diego Martínez están en su primera experiencia, pueda ser decisiva.



"Pienso que no es una cuestión de experiencia. Nos medimos con un equipo duro, con características claras. Para ellos es un gran evento, nosotros sabemos que tendremos que luchar. El Granada no es fácil de afrontar, he visto como afrontan a los equipos buenos técnicamente", explicó.



"Es necesaria una prestación de carácter, pero también técnica. Es un equipo español atípico, saben lo que tienen que hacer, se mueven con velocidad y hay que respetarles, no hablaría de experiencia", prosiguió. EFE