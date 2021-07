Así fueron las protestas en Wembley previo a la final de la Euro (+VIDEOS)

Redacción Meridiano

Quien piense que el ciudadano inglés es un ser corriente, sin chispa o apasionamientos evidentemente no posee conocimientos medios sobre la afición británica al Deporte Rey.

Previo al desarrollo del juego final de la Eurocopa 2020, entre Inglaterra e Italia, muchos aficionados de la selección de los tres leones perdieron los estribos y desbordaron su ardor por su selección nacional, esto por no poder conseguir entradas para este importante encuentro.

De hecho una gran cantidad de ellos se mostraron violentos, situación que requirió la intervención y ampliación de los cuerpos policiales y de resguardo.

Por su parte en el portal El País (medio español) se asevera que muchos de los enajenados hinchas provenían del macrobotellón que se ha convertido los aledaños del estadio de Wembley, donde se produjeron incidentes por el lanzamiento de sillas y botellas.

Así se vivieron algunas situaciones previo al duelo entre ingleses e italianos:

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe