El equipo médico dará en la noche su estado sobre si podrá jugar o no

Eurocopa

Sábado 10| 3:45 pm





Phil Foden es duda para la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra después de perderse el entrenamiento de este sábado por un pequeño golpe.



Así lo confirmó Gareth Southgate, seleccionador inglés, en rueda de prensa, aunque aclaró que no es algo serio.



"El equipo médico nos dará una actualización de su estado esta noche, pero es definitivamente duda, aunque no sea nada seria. Lo que no sabemos es cómo afectará este problema a su juego", dijo Southgate. EFE