Christensen: "Como equipo no diría que Inglaterra es mucho mejor"

Eurocopa

Lunes 5| 11:11 am





Andreas Christensen, defensa de la selección danesa de fútbol, declaró este lunes en rueda de prensa que Inglaterra, su próximo rival en las semifinales de la Eurocopa, "como equipo", no es mucho mejor que Dinamarca.



El central del Chelsea, muy conocedor de la Premier League, dejó claro que aunque las individualidades del combinado británico son mejores que las de los hombres de Kasper Hjulmand, en el aspecto colectivo no hay mucha diferencia. A Dinamarca, no le intimida la alineación que pueda presenta Inglaterra este miércoles.



"Creo que tenemos muchas cualidades para poder enfrentarnos a cualquiera. Como equipo, no diría que Inglaterra es mucho mejor que nosotros", declaró.



Además, afirmó desear enfrentarse al delantero del Tottenham Harry Kane, contra quien ha jugado en varias ocasiones en la Premier League. También aseguró que el compañero de Kane, Pierre-Emile Holjberg, le ha desvelado cuáles son algunas de sus características. "Todo el mundo tiene una idea de lo que podemos hacer para detener a Kane", comentó.



"Holjberg también le conoce y puede ser que comparta cosas con nosotros. Todos los jugadores tienen sus hábitos y debemos aprovecharlo. Kane es bueno con los pies y uno de los mejores rematadores del fútbol. Reacciona mucho por instinto. Es muy grande, así que es difícil en el cuerpo a cuerpo, pero también tiene mucha habilidad con los pies, por lo que no hay que acercarse demasiado", añadió.



Asimismo, señaló que recibió un mensaje de su compañero del Chelsea e internacional inglés Mason Mount en el que le preguntaba por qué no marcaba goles como el que hizo a Rusia en su club.



"Le dije que eso llegaría en el futuro, pero que ahora se centre en la semifinal. Personalmente, en Wembley tengo buenos y malos recuerdos", apuntó.



Precisamente, habló sobre la ausencia de público danés en Wembley por las restricciones de viaje impuestas por el coronavirus. "Vamos a estar en inferioridad numérica, pero estamos contentos y tratamos de estar lo más tranquilos posibles. Hemos demostrado que tenemos calidad para jugar con los mejores", culminó.

EFE