Shevchenko: Kane aprovechó todas sus ocasiones y esto marca la diferencia

Eurocopa

Sábado 3| 8:12 pm





Roma. Andriy Shevchenko, seleccionador de Ucrania, elogió este sábado al inglés Harry Kane, que firmó un doblete en la victoria 4-0 de Inglaterra contra el equipo ucraniano en los cuartos de final de la Eurocopa, y destacó que "aprovechó todas sus ocasiones".



"Kane ha hecho un gran partido, tuvo pegada. Marcó en todas sus ocasiones, esto marca la diferencia a estos niveles", afirmó Shevchenko en la rueda de prensa posterior al partido del estadio Olímpico de Roma.



"Inglaterra aprovechó nuestros errores, controló el partido. A veces cometieron unos errores, pero no logramos aprovecharlos. Para mí, Inglaterra puede llegar a la final", prosiguió.



A pesar de la eliminación, Shevchenko expresó su orgullo por sus jugadores y por los esfuerzos realizados.



"Estoy feliz por la actuación, quiero dar las gracias a mis jugadores por la manera en la que jugaron al fútbol esta noche", afirmó.



"Hay que reconocer que el partido se jugó en los episodios, nos quedamos fieles a nuestras ideas, pero no jugamos bien en las acciones a balón parado", agregó.



No se mostró preocupado por su futuro e informó de que la Federación ucraniana "analizará los resultados de esta Eurocopa" cuando regrese a Kiev. / EFE