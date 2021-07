Southgate: Mis jugadores son fantásticos

Eurocopa

Roma. Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, elogió este sábado a cada uno de sus jugadores tras la goleada 4-0 a Ucrania con la que su equipo se clasificó para las semifinales de la Eurocopa y destacó estos resultados son posibles "gracias a la unión" del vestuario.



"Todos mis jugadores lo hicieron muy bien, logramos dar descanso a algunos futbolistas tocados. Pero pienso también en los jugadores que no tuvieron la posibilidad de jugar esta noche. Mis jugadores son fantásticos, entienden la importancia del grupo y gracias a esta actitud estamos en semifinales", afirmó Southgate en la rueda de prensa posterior al partido del estadio Olímpico de Roma.



"Vi a muchas selecciones eliminadas porque no cuentan con un grupo tan unido, es algo importante", agregó.



En las semifinales, Inglaterra se enfrentará a Dinamarca y Southgate no dudó en declarar que el objetivo de su equipo es ganar el trofeo.



"El reto es ganar el torneo. Ya jugamos dos veces contra Dinamarca el pasado otoño y fue duro. Ellos están muy motivados, será un gran partido. Nosotros tenemos más experiencia en este tipo de partidos. Esto es algo importante, pero tenemos que llegar bien preparados", afirmó.



También pidió a sus aficionados que celebren los grandes resultados de Inglaterra, pero "respetando las reglas" anti coronavirus. / EFE