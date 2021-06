Thorgan Hazard: "Eden se siente mejor y trabaja mucho para estar el viernes"

Eurocopa

El centrocampista belga Thorgan Hazard dijo que su hermano, el delantero Eden Hazard que acabó lesionado contra Portugal, se encuentra "mejor" que tras el partido de octavos de final y "trabaja mucho" para poder jugar el viernes para disputar los cuartos contra Italia.



"Tenía más miedo al final del partido contra Portugal que hoy, hoy ya se siente mejor. Estaba a las ocho y media de la mañana en el gimnasio, trabajando con el cuerpo médico. Está bien y trabaja mucho para volver", dijo en rueda de prensa Thorgan Hazard, autor del gol de la victoria belga contra Portugal.



Thorgan Hazard, de 28 años y hermano menor de Eden Hazard, de 30 y capitán de Bélgica, destacó lo combativo que se mostró el delantero del Real Madrid contra los lusos, que a su juicio demuestra que no tiene falta de confianza en su propio cuerpo tras una segunda temporada consecutiva "que no ha sido fácil para él por las lesiones".



"No economizó esfuerzos. Contra Portugal luchó todos los balones, fue a fondo y ganó los duelos", dijo el centrocampista del Borussia de Dortmund.



Su hermano menor dijo que "Eden no es el primer jugador en ir a la guerra" como lo hizo contra Portugal y se remontó al partido de cuartos de final del Mundial de Rusia contra Brasil para recordarle en una faceta tan aguerrida con la selección nacional.



"Todos esperamos que esté ahí el viernes", dijo Thorgan Hazard. EFE