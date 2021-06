Italia se une a Bélgica e hincará la rodilla contra el racismo en cuartos

Eurocopa

La selección de Italia hincará la rodilla contra el racismo el próximo viernes en ocasión del partido de cuartos de final de la Eurocopa contra Bélgica, para manifestar su solidaridad con el rival, que siempre realiza este gesto, y con el movimiento "Black Lives Matter".



Tras el debate abierto la semana pasada, cuando solo cinco de los once jugadores italianos en el campo hincaron la rodilla antes del Italia-Gales, el seleccionado "azzurro" informó de que en los próximos encuentros se alineará con lo que haga el rival.



"La oposición al racismo se realizará a través de otras iniciativas que el equipo compartirá con la Federación (FIGC). Nuestra decisión es hincar la rodilla como forma de respeto por quienes lo hacen, como Bélgica", explicó este lunes el responsable de comunicación de Italia al margen de la rueda de prensa de Matteo Pessina.



Al ser Bélgica una selección que participa en esta iniciativa para apoyar al movimiento "Black Lives Matter", todos los jugadores de Italia hincarán la rodilla.



Por otro lado, el equipo que se midió con Austria el pasado sábado en Wembley se quedó de pie, al igual que su rival.



La imagen del pasado 20 de junio en el Olímpico antes del Italia-Gales, cuando todo el cuadro galés hincó la rodilla y el italiano lo hizo solo con cinco jugadores, abrió un debate que llegó al mundo político del país.



En particular, el ex primer ministro italiano Enrico Letta, líder del Partido Demócrata (PD), definió "pésima" la imagen dada por la selección italiana.



"Me gustaría pedir a nuestros jugadores que hinquen la rodilla, porque sinceramente me pareció una imagen pésima. Si se ponen de acuerdo con las jugadas ensayadas, pueden hacerlo también sobre ese gesto", afirmó.



En ese momento, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) aseguró, a través del presidente Gabriele Gravina, que "los chicos están libres de manifestar su sensibilidad sobre el tema".



El jugador Matteo Pessina, que fue junto a Rafael Toloi, Emerson Palmieri, Andrea Belotti y Federico Bernardeschi uno de los que sí hincaron la rodilla el 20 de junio antes del duelo con Gales, dijo este lunes que, en ese momento, el grupo todavía no había acordado una línea a seguir.



"Antes del partido con Gales no habíamos hablado del tema y nos pilló desprevenidos. Ahora todos tenemos la misma opinión", dijo Pessina, al referirse a la decisión de alinearse con lo que hagan los rivales antes del comienzo de los próximos partidos de la Eurocopa. EFE