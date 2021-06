La prensa neerlandesa critica la "estupidez" de Frank De Boer

Eurocopa

Tras la debacle de Países Bajos en octavos de final de la Eurocopa ante República Checa (0-2), la prensa neerlandesa ha señalado este lunes como culpable principal a su seleccionador, Frank de Boer, al que ya se cuestionaba antes del comienzo de la Eurocopa y del que ahora se critica "su estupidez".



"La selección holandesa paga el precio de la estupidez de De Boer", titula este lunes en su web De Telegraaf, el principal diario de Países Bajos, en cuya portada de la edición en papel, escriben: "Rojo a la 'Oranje'".



El periódico neerlandés critica que Memphis, Wijnaldum y compañía no pudieran con "un puñado de futbolistas checos mediocres", cuyo nivel incluso compara con el FC Groningen, un equipo de la clase media de la liga neerlandesa, que sin embargo han hecho que la selección holandesa "tenga que ver el resto de la Eurocopa en su casa".



Esta circunstancia, añade el diario, "desenmascara" el "desastroso sistema defensivo" de Frank de Boer, que relevó en septiembre de 2020 en el banquillo naranja y con la derrota ante Chequia acumula en 15 partidos, 8 victorias , 4 empates y 3 derrotas, con un 53,3 % de triunfos.



Sus números no son muy diferentes a los de Koman, artífice de la clasificación de Países Bajos a la Eurocopa antes de fichar por el Barcelona, quien en 20 partidos sumó 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas, con 55 % de triunfos.



EL 5-3-3 DE DEBOER De Boer, de 51 años, utilizó un 5-3-3 durante cuatro partidos que Países Bajos ha disputado en esta Eurocopa, lo que fue muy criticado al principio. Una avioneta sobrevoló uno de sus entrenamiento con un cartel que pedía un 4-3-3.



Pero las críticas se calmaron tras la inmaculada fase de grupos de la "Oranje", con tres victorias en tres partidos, la única selección en conseguirlo, junto a la Italia de Mancini y la Bélgica de Roberto Martínez.



Sin embargo, esos murmuraciones han vuelto a aparecer, amplificadas esta vez por la inesperada derrota de la selección neerlandesa ante una República Checa que pasó como una de las mejores terceras de la fase de grupos.



Precisamente los checos son los protagonistas de los pocos elogios que se pueden leer hoy en las páginas de los diarios neerlandeses.



Sam Planting, periodista de deVolkskrant, otro de los periódicos más importantes naranja, pone el foco en el "simple truco táctico" que los checos llevaron a cabo para desactivar a la "Oranje", que no fue otro que presionar a Daley Blind, el jugador sobre el cual "gira toda la creación de juego holandesa".



Además, los medios neerlandeses coinciden en alabar el "atrevimiento" de la selección de la República Checa, que, a pesar de no contar con estrellas de renombre, "no se atrincheró masivamente en su campo".



Otra de las críticas en la que parecen estar de acuerdo la mayoría de los medios es en la "cuestionable" sustitución del delantero del PSV Donyell Malen por Quincy Promes, tras la "torpe" expulsión del central De Ligt, que cambió de rumbo el partido.



"El cambio funcionó en la dirección opuesta. Sacó definitivamente la válvula de un neumático ya desinflado", apunta el diario roterdamés Algemeen Dabnlad.



Ese periódico critica también a Memphis Depay, estrella de los "Oranje" y nuevo jugador del FC Barcelona, que hizo un "juego inimaginablemente malo". Y carga también contra la federación neerlandesa de fútbol, la KNVB, a la que acusa de "no entablar conversación alguna con un entrenador de máxima categoría" tras la marcha repentina de Ronald Koeman al FC Barcelona.



"Con De Boer, los directores Eric Gudde y Nico-Jan Hoogma optaron por un entrenador con una carrera rota", apuntan.



En una encuesta, precisamente en el Algemeen Dabnland, en la que hasta el momento han participado casi 75.000 personas, el 49 % opina que De Boer debería dimitir e, incluso, el 42 % asegura que la KNVB tendría que despedirle "de inmediato". Otros medios, como el DenD, ya ven a De Boer fuera de la "Oranje".



MEA CULPA DEL SELECCIONADOR Por su parte, el entrenador neerlandés reconoció el domingo tras el partido que el fracaso era suyo, porque al fin y al cabo, él es "el responsable último del equipo", lo que no parece haber calmado los ánimos en la prensa de su país, quienes le dan ya por sentenciado al frente de una selección neerlandesa que vio ayer rotas todas sus aspiraciones en esta Eurocopa 2020. EFE