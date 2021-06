Bélgica tiembla por Hazard y De Bruyne

Eurocopa

Lunes 28| 7:20 am





Bélgica tiembla a la espera de noticias sobre sus dos estrellas lesionadas el domingo contra Portugal, Eden Hazard y Kevin de Bruyne, a la espera de que este lunes se conozcan más detalles sobre su evolución de cara al duelo de cuartos contra Italia el viernes.



"Lesión preocupante para un Eden Hazard magistral", titulaba la radiotelevisión pública belga tras la victoria de Bélgica sobre Portugal (1-0) en octavos de final de la Eurocopa.



El capitán belga y delantero del Real Madrid fue reemplazado en el minuto 87, con molestias en una pierna, y se someterá a un análisis médico este lunes, al igual que el centrocampista del Machester City, reemplazado en el minuto 48 tras una entrada en la que se hizo daño en la rodilla.



"Lo de De Bruyne fue una entrada muy mala y no sabemos, lo de Hazard es algo muscular", dijo el domingo el seleccionador nacional, Roberto Martínez, quien explicó que las 48 horas posteriores al encuentro serían "cruciales" para conocer el alcance de las lesiones.



Ambos jugadores llegaron lesionados al torneo. Hazard lo hizo tras dos años sin continuidad por numerosos problemas físicos, especialmente una lesión en un tobillo. Jugó escasos 10 minutos en los dos primeros encuentros, como suplente, y fue titular en la victoria contra Finlandia (2-0), firmando un buen partido, y en el cruce contra Portugal, donde fue uno de los mejores.



También De Bruyne llegó mal a la Eurocopa, con una doble fractura en la cara que produjo en la final de la Liga de Campeones y una pequeña cirugía para solucionarlo. No disputó el primer partido contra Rusia y salió en la segunda parte contra Dinamarca, convirtiéndose en la estrella del duelo. Fue titular contra Finlandia y volvió a estar en el once contra Portugal.



Este lunes, Roberto Martínez tiene programado comparecer en rueda de prensa a las 17.30 CET (15.30 GMT) y se espera que pueda ofrecer detalles sobre el estado de ambos jugadores.



La única información hasta el momento son unas imágenes difundidas por la Federación belga de la llegada de los Diablos Rojos a Bruselas desde Sevilla el domingo por la noche, en las que se ve a De Bruyne descender sin problemas las escalerillas y sosteniendo una maleta en cada mano.



No aparece en esas imágenes Hazard, quien tras el partido señaló que aunque no puede jugar se quedará con su selección hasta el final del torneo, desempeñando su papel de capitán de los Diablos Rojos. EFE