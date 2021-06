A Suecia no le preocupan las críticas a su juego

Eurocopa

Suecia es el peor equipo en porcentaje de pases de la Eurocopa y el segundo que menos ha tenido el balón. Pero las críticas no afectan ni a técnicos ni jugadores, que sacan pecho por su pase a octavos invictos, aunque ven margen de mejora.



"No es nada que nos preocupe, que nos carcoma por dentro. Hemos quedado primeros de grupo y marcado cuatro goles", afirmó en rueda de prensa el técnico sueco, Jan "Janne" Andersson.



Andersson resalta que no se pueden negar los datos y asegura que claro que su equipo quiere "mejorar". La clave es acertar con el primer pase, para lo que cree que puede ser importante involucrar más al central Viktor Nilsson Lindelöf y el mediocentro Kristoffer Olsson, que destacan por su buena salida de balón.



Apunta también que el bajo porcentaje tiene que ver con el primer partido contra España, que califica de "especial", ya que Suecia no fue capaz de superar la presión rival. Y señala que el calor en los tres encuentros ha influido en la capacidad de los jugadores suecos para recuperarse del esfuerzo físico.



El hecho de que Suecia nunca haya ido por detrás en el marcador hasta ahora ha influido además en que no necesitase ir a buscar un resultado, explica el técnico.



Andersson aclara no obstante que lo importante es mezclar bien el juego y alternar pases cortos y largos, mejorando la eficacia, y que la posesión en sí no le interesa.



"En el partido contra Eslovaquia, los centrales hicieron muchos pases entre ellos. Si hiciéramos eso, también tendríamos mejor porcentaje. Pero no me interesa", afirmó.



El lateral derecho Mikael Lustig tampoco se muestra muy preocupado por las críticas.



"Me da exactamente igual lo que piense la gente por Europa adelante", dijo el veterano jugador.



Suecia cerrará la ronda de octavos este martes en Glasgow contra Ucrania, un "buen equipo", peligroso a la contra y que ya le ganó a España hace meses y empató con Francia, resalta Nilsson Lindelöf.



Andersson apunta otro dato: más de la mitad de los jugadores pertenecen a dos equipos, el Dinamo de Kiev y el Shakthar Donestk.



En el último encuentro contra Polonia, Dejan Kulusevski, positivo por coronavirus días antes del inicio de la Eurocopa, tuvo sus primeros minutos saliendo desde el banquillo y respondió con dos asistencias.



"Está listo para jugar 90 minutos. No creo que lo estuviera frente a Polonia, porque estaba bastante cansado al acabar. Pero ahora han pasado unos días y cuento con que puede jugar de inicio si quiero. Veremos si lo hago", dijo.



Lo que sí tiene claro ahora Andersson, que ha usado en el pasado al jugador del Juventus preferentemente como interior, es que su puesto natural es el de atacante.



"Si tiene que ser titular, será como delantero. Luego puedo moverse a la derecha, ya lo ha hecho antes. Pero ha jugado los últimos meses como delantero y es ahí donde lo veo compitiendo en principio".



Durante el entrenamiento de este sábado en la concentración sueca en Gotemburgo, el portero Robin Olsen y el interior Emil Forsberg, dos jugadores clave, se ejercitaron aparte por arrastrar algunas molestias. Pero Andersson no cree que vaya a ser un problema.



"No estoy intranquilo, ya veremos mañana. Pero tal y como es la situación ahora mismo, no me preocupa para el partido", dijo. EFE