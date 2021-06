Trippier: "Con Simeone he madurado como jugador"

Eurocopa

Kieran Trippier, jugador de la selección inglesa, aseguró que en su etapa en el Atlético de Madrid con Diego Simeone ha mejorado mucho, sobre todo defensivamente, y que le ha servido para madurar como jugador.



"He mejorado mucho, sobre todo defendiendo. Con Simeone he madurado como jugador, he ganado mucha experiencia. Han sido dos grandes años en la Liga", dijo Trippier en una rueda de prensa organizada por la federación inglesa.



El lateral analizó el pasado partido contra Escocia, en el que los ingleses no fueron capaces de llevarse la victoria.



"El resultado fue justo y fue un punto bueno para nosotros. Hemos incidido en los entrenamientos en mejorar arriba y crear más ocasiones. Podemos hacerlo mejor, pero tenemos cuatro puntos y estamos ante una buena oportunidad de clasificarnos", señaló.



Sobre la posibilidad de clasificarse como primeros de grupo, para lo que necesitarán ganar a la República Checa el martes, Trippier no dejó dudas del compromiso del grupo en conseguir el triunfo, pese a que eso signifique enfrentarse a Portugal, Francia o Alemania.



"Queremos terminar primeros y ganar todos los partidos. No importa contra quién juguemos, todos los rivales serán difíciles", dijo el lateral del Atlético de Madrid.



Además, Trippier incidió en la figura de Harry Kane, que aún no se ha estrenado como goleador en esta Eurocopa y fue uno de los jugadores más criticados en el duelo contra Escocia.



"Creo en Harry y sé que va a marcar goles. Le llegarán las oportunidades y hará goles. Está trabajando muy duro en los entrenamientos. Ha hecho una gran temporada con el Tottenham. Sin balón está contribuyendo mucho para el equipo y es algo que la gente a lo mejor no ve. Es nuestro capitán, nuestro líder. No es mi decisión ponerle o no", dijo. EFE