Denayer: "Se me ha criticado, pero cometí un error, es normal"

El defensa belga Jason Denayer, que en el partido de Bélgica contra Dinamarca falló en un pase y facilitó el 1-0 tan sólo 99 segundos después del inicio, señaló este sábado que ve "normal" que se le haya criticado porque cometió "un error".



"Todos somos suficientemente profesionales para saber que cualquiera puede tener un error (...). Se me ha criticado, pero cometí un error, es normal", reconoció el central del Olympique de Lyon sobre su acción más determinante en el duelo contra Dinamarca, que terminó con remontada belga (1-2).



El jugador reconoció en rueda de prensa que no fue "el mejor debut de su carrera" en un inicio de partido complicado para Bélgica porque los daneses presionaron muy alto al equipo de Roberto Martínez, asfixiando a los Diablos Rojos.



No obstante, Denayer consideró que se trató de "un hecho aislado" porque Bélgica se ha enfrentado con éxito a selecciones que han presionado muy arriba.



"Tenemos una súpergeneración con un talento enorme", dijo el jugador de Bélgica, que cuenta en sus filas con Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazar, Thibaut Courtois o Yannick Carrasco y aspira a ganar la Eurocopa.



Preguntado por la selección a la que mejor ha visto en el inicio del torneo, Denayer señaló a la transalpina.



"Italia ha hecho un gran inicio de torneo. Ha jugado dos partidos y ha jugado muy bien. Otros como Francia, sabemos que es un buen equipo, pero sólo ha jugado un partido", dijo.



El jugador, de 25 años y futbolista del Lyon desde 2018, agregó que espera renovar pronto con el Olympique, si bien algún hay algunos detalles que cerrar en la negociación.



"Estoy muy bien en Lyon. Estamos hablando. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo pero no son grandes cosas", concluyó Denayer. EFE