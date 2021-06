Tarkovic espera un "pequeño milagro" ante España

Eurocopa

El seleccionador eslovaco, Stefan Tarkovic, aseguró hoy tras caer ante Suecia (1-0) que espera un "pequeño milagro" en la última jornada ante España.



"Soy optimista. Seguro que mostraremos la misma actitud en el último partido. Y puede ser que ocurra un pequeño milagro ante España", dijo Tarkovic en la rueda de prensa posterior el partido en el estadio Krestovski.



Se negó a especular si tres puntos serán "suficientes" para clasificarse para los octavos de final.



"El grupo está muy equilibrado y nosotros hemos contribuido a ello. Llegamos como la cenicienta del grupo, pero hemos derrotado a Polonia y casi empatamos con Suecia", resaltó.



Admitió que su equipo no disparó entre los tres palos en todo el partido, aunque culpó de ello a la defensa sueca.



"Los suecos no han perdido un solo partido este año. Empataron con España. Son un equipo efectivo que cuenta con individualidades. Fue difícil. Sólos nos marcaron a balón parado", señaló.



Tarkovic destacó que sus jugadores no tuvieron "tanto espacio" como contra los polacos.



"Todo el mundo esperaba lograr los tres puntos contra nosotros. Lo importante es que dominamos algunas fases del partido. Hemos progresado, pero no fuimos muy buenos en el último tercio. Nos faltó tiempo", afirmó. EFE