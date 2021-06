Joachim Löw: No puedo hacerle reproche alguno al equipo

Eurocopa

Martes 15| 5:57 pm





Múnich. El seleccionador alemán, Joachim Löw, dijo este martes que su equipo lo dio todo y que no puede hacerle reproche alguno, pese a la derrota por 1-0 ante Francia en el debut de ambos conjuntos en la Eurocopa.



"Creo que fue un partido brutalmente intensivo. Lo pusimos todo sobre la balanza. Lo dimos todo. Luchamos hasta el final, no puedo hacerle reproche alguno al equipo", dijo Löw al final del partido.



"Los que nos faltó fue poder imponernos en el último tercio", añadió.



Löw añadió que ahora se trata de analizar el partido y de pensar en los próximo compromisos, en los que se puede corregir el mal comienzo. "Aunque suframos por haber perdido tenemos que pensar que no ha pasado, que tenemos dos partidos para corregirlo todo", añadió. / EFE