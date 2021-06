Hubocan: "Polonia no sólo es Lewandowski es un equipo compacto"

Eurocopa

Tomás Hubocan, defensa de la selección de Eslovaquia, aseguró este viernes en rueda de prensa que su primer rival en la Eurocopa, Polonia, no sólo cuenta con la calidad de Robert Lewandowski y dijo que el grupo dirigido por Paulo Sousa "es un equipo compacto".



El jugador del Omonia Nicosia chipriota alabó la figura del delantero del Bayern Múnich, pero también quiso dejar claro que su rival es mucho más que el talento del delantero que más goles ha marcado esta temporada en Europa (48).



"Polonia no es solo, Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo. También es un equipo muy compacto en general. Tienen el mismo desafío que nosotros, pasar la fase de grupos. El primer partido será muy revelador en qué dirección iremos", explicó.



Para Hubocan, los dos primeros encuentros frente a Polonia y Suecia serán importantísimos para su selección, porque después cerrarán la fase de grupos frente a España, que, a su juicio, es el favorito. "Hay que sumar en los dos primeros partidos todos los puntos que podamos para pasar la fase de grupos", recalcó.



Hubocan, que jugó ocho temporadas consecutivas en el Zenit San Petersburgo, afirmó estar muy "contento" de volver a jugar en la misma ciudad en la que estuvo casi siete años. Ahora, con 35, pensaba que no iba a poder volver a un gran torneo con Eslovaquia.



"No imaginaba que podría jugar la Eurocopa en San Ptersburgo. Tengo grandes sensaciones. Creo que el estadio estará lo más lleno posible. Después de mucho tiempo, vendrán aficionados y creo que muchos serán de Eslovaquia", comentó.



"Estoy de vuelta en el sitio donde jugaba. Estoy emocionado. Mi último partido aquí fue en 2014, han pasado varios años. Hay muchos cambios, un nuevo estadio que eché de menos cuando jugaba", concluyó.



EFE