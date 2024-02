Ethan Mbappé se distancia de su hermano con esta decisión

El futuro de la dinastía Mbappé en el mundo del fútbol toma rumbos divergentes. Mientras Kylian, el astro consagrado, prepara su despedida del París Saint-Germain, su hermano menor, Ethan, hace vibrar a los seguidores del club parisino con una decisión inesperada y contundente: ¡Se queda!

En un emocionante encuentro en el vestuario, tras el anuncio de Kylian sobre su partida, los reflectores apuntaron hacia el joven Ethan. Ante la mirada inquisitiva del entrenador Luis Enrique y sus compañeros, el juvenil no titubeó al revelar su elección. Con una sonrisa radiante, afirmó su compromiso con el PSG: "No, yo soy un chaval, me quedo en el PSG".

Los aficionados del equipo de la capital francesa reciben con alivio y entusiasmo la noticia de la permanencia de Ethan Mbappé. Con tan solo tres apariciones en el primer equipo, el talentoso centrocampista ya ha dejado destellos de su potencial, incluso compartiendo minutos de juego junto a su hermano mayor.

La conversación entre Ethan y el estratega Luis Enrique seguramente incluyó planes para el futuro del joven en el equipo. Con la confianza del técnico depositada en él, se vislumbra un camino prometedor para el menor de los Mbappé en el PSG. Su decisión de quedarse en la capital francesa no solo asegura continuidad en el club, sino que también alimenta las esperanzas de los seguidores de ver crecer y brillar a una nueva estrella en el firmamento futbolístico parisino.

Mientras Kylian se prepara para nuevos desafíos en su carrera, Ethan emerge como una figura clave en el proyecto del PSG, listo para dejar su propia huella en el mundo del fútbol.