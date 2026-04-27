Copa Sudamericana: ¿Cuándo y contra qué equipos jugarán la siguiente fecha los clubes venezolanos?

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La acción de la Copa Sudamericana regresa para este martes 28 de abril en la correspondiente tercera jornada y clubes importante saldrán a competir en este torneo continental de mucha historia.

Los equipos venezolanos no pueden faltar en esta fecha tres, aunque no está previsto que salgan a jugar en el primer día de disputa. Para el mencionado martes están programados los duelos entre: San Lorenzo vs Santos, Botafogo vs Independiente Petrolero, Barracas Central vs Audax Italiano, Millonarios vs Sao Paulo, Deportivo Recoleta vs Deportivo Cuenca y O'Higgins vs Boston River.

No obstante, el venidero miércoles 29 de abril sí hay movimiento de clubes criollos, cuando primero salga al ruedo el Deportivo La Guaira ante Juventud y luego le toque el turno al Caracas FC, que recibe en casa al Racing argentino.

Posteriormente, el otro representante el Futve, el Carabobo, jugará su partido el jueves 30 y lo hará para medirse al Club Blooming, al que recibe en su hogar, el Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

¿Cómo marchan los tres equipos venezolanos en la Copa Sudamericana?

Esta edición está siendo de mucha sorpresas para los conjuntos criollos, que hasta ahora han competido de gran forma y no han dejado sensaciones negativas, como venía siendo habitual en últimas ediciones.

En el caso de Puerto Cabello marcha segundo con tres puntos en el Grupo B, solo superado por Cienciano (4). En el caso de Caracas FC, los avileños pelean la cima del Grupo E, nada más y nada menos que con Botafogo, con cuatro puntos ambos.

Sobre Carabobo es una situación similar a la de Puerto Cabello en esta Copa Sudamericana, aunque empata con tres puntos en el segundo lugar del Grupo H con Bragantino, solo superado por los cuatro puntos que registra River Plate.