Paraguay se clasifica frente a una desgastada selección de Chile

Copa América

(EFE).- Con goles de Braian Samudio y Miguel Almirón, la selección de Paraguay se clasificó a los cuartos de final de la Copa América al vencer por 0-2 a una desgastada escuadra chilena en el Estadio Nacional Mané Garrincha, en partido válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa América.



A los 33 minutos de juego el volante paraguayo Braian Samudio tradujo en gol la presión que ejercía la Albirroja ante los dirigidos por Martín Lasarte al ganar un tiro de esquina clavando un cabezazo en un ángulo imposible para el guardameta chileno Claudio Bravo.



El segundo tanto de los pupilos de Eduardo Berizzo llegó desde los doce pasos a los 58 minutos del compromiso, ante una falta de Gary Medel sobre Carlos Gónzález que el juez colombiano Wilmar Roldán no dudó en sancionar.



Fue el delantero Miguel Almirón el encargado de ejecutar el lanzamiento desde el punto penal, pateando el balón al palo derecho de Bravo y estirando la ventaja de Paraguay.



Fuera de esas dos jugadas, el encuentro no ofreció mayores situaciones de peligro y se vio a una selección chilena muy desgastada físicamente y desordenada en la zona media de la cancha.



Los dirigidos por Martín Lasarte resintieron de forma notoria la falta de Erick Pulgar, que durante el torneo le ha dado mucha verticalidad al juego chileno liberando en la salida a Arturo Vidal y Charles Aránguiz.



Chile estuvo errático en los pases, jugó hacia el lado y no tuvo momentos memorables a lo largo de los 90 minutos, con excepción de una mano en el área que reclamaron en La Roja pero que fue desestimada por Roldán tras revisar la jugada en el VAR.



Miguel Almirón fue la figura destacada del cuadro paraguayo, transformándose en una complicación para la última línea chilena que no supo contenerlo hasta que fue sustituido.



A la fecha, Paraguay suma seis unidades y con este triunfo quedó ubicado en la segunda posición del Grupo A, tras la selección Argentina.



Ficha técnica:



0. Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel (m.68 Enzo Roco), Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Tomás Alarcón (m.46 Jean Meneses), Charles Aránguiz; César Pinares (m.68 Pablos Galdames), Benjamin Brereton Díaz, Eduardo Vargas.



Entrenador: Martín Lasarte



2. Paraguay: Antony Silva; Santiago Arzamendia (m.83 Omar Alderete), Junior Alonso, Gustavo Gómez, Alberto Espinola; Héctor Martínez, Ángel Cardozo (m.83 Gaston Gimenez), Mathias Villasanti; Miguel Almirón (m.77 Antonio Bareiro), Braian Samudio (m.62 Ángel Romero), Carlos González (m.76 Oscar Romero).



Entrenador: Eduardo Berizzo



Goles: 0-1 (m.33: Braian Samurio); 0-2 (m.58: Miguel Almirón)



Árbitro: el juez colombiano Wilmar Roldán amonestó a Benjamin Brereton, Gary Medel, Claudio Bravo, Héctor Martinez



Estadio: Nacional de Brasilia Mané Garrincha, Brasilia.



Incidencias: partido válido por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América. EFE