Farías confía en revertir la derrota en el debut de Bolivia en Copa América

Copa América

Martes 15| 8:53 am





El entrenador de Bolivia, César Alejandro Farías, señaló que su equipo conserva la confianza en revertir en esta Copa América el resultado de este lunes en su debut, en el que perdió ante Paraguay por 1-3, al tiempo que señaló como una clave de la derrota la expulsión de Jaume Cuellar.



"Nosotros tenemos la ilusión de que vamos a revertir esto en esta Copa. Hay cosas por rescatar", dijo el seleccionador en la rueda de prensa tras el encuentro, cuyo resultado puso a Paraguay a la cabeza del Grupo A.



"Para nada, no lo creo así", fue la escueta respuesta del técnico preguntado si el resultado supone un paso atrás para la Verde en la Copa América.



En ese sentido, indicó como determinante jugar con 10 toda la segunda parte tras la doble amonestación a Cuellar.



"El segundo tiempo no hubiera sido lo mismo de haber estado con once", aseguró Farías.



Entre lo más destacado de sus hombres, Farías citó el "temple, el orden y la entrega", y la "gallardía de sus jugadores, algunos de los cuales hasta hace poco eran juveniles.



"Nosotros enfrentamos a un equipo de una categoría que todos conocen", acotó, para expresar su "respeto y admiración" por la Albirroja. / EFE