Venezuela define sus guerreros para la Copa América en medio de grandes bajas

Copa América

Jueves 10| 7:57 pm





Caracas. El centrocampista Yangel Herrera liderará a Venezuela en la Copa América de Brasil, a la que no acudirán Wilker Ángel y Rolf Feltscher, bajas de última hora al haber dado positivo por covid-19 en el último test, informó este jueves la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).



En la lista también está Josef Martínez, delantero del Atlanta United estadounidense, quien había dejado de acudir con la Vinotinto tras una polémica con el anterior seleccionador, Rafael Dudamel y, que ha retornado al equipo bajo la dirección del portugués José Peseiro.



De la convocatoria se cayeron también Salomón Rondón, Yordan Osorio y Darwin Machís, todos ellos descartados por las lesiones que los aquejaban en las últimas semanas, aclaró la FVF.



La selección venezolana tiene previsto viajar este mismo jueves a Brasilia en un vuelo que hará escala en Manaos, capital del estado Amazonas.



Venezuela quedó encuadrada en el Grupo A de la Copa América 2021 y debutará frente a la anfitriona este domingo en el estadio Mané Garrincha de la capital brasileña.



El jueves 17 se medirá a Colombia en las instalaciones del complejo Olímpico de Goiania. En la tercera jornada, se enfrentará a Ecuador en el estadio Niltón Santos de Rio de Janeiro y volverá a la capital brasileña para enfrentarse a Perú el domingo 27.



La Vinotinto no ha sido capaz de encontrar un buen ritmo de juego constante bajo el liderazgo de Peseiro y, en sus últimos dos partidos, ambos de las eliminatorias suramericanas para el mundial 2022, perdieron 3-1 frente a Bolivia en La Paz y empataron 0-0 contra Uruguay como locales.



La siguiente es la lista de convocados para la Copa América:



Porteros: Joel Graterol (América de Cali-COL), Wuilker Fariñez (RC Lens-FRA) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven-BEL).



Defensores: Roberto Rosales (Leganés-ESP), Alexander González (Málaga CF-ESP), Ronald Hernández (Atlanta United-EEUU), Jhon Chancellor (Brescia Calcio-ITA), Nahuel Ferraresi (Moreirense-POR), Adrián Martínez (Deportivo La Guaira), Mikel Villanueva (CD Santa Clara-POR), Yohan Cumana (Deportivo La Guaira) y Luis Mago (Universidad de Chile).



Centrocampistas: Tomás Rincón (Torino-ITA), Yangel Herrera (Manchester City-ING), Junior Moreno (DC United-USA), Cristian Cásseres (New York Red Bull-EEUU), Edson Castillo (Caracas FC), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), José Martínez (Philadelphia Union-EEUU), Rómulo Otero (Corinthians-BRA), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro-BRA), Richard Celis (Caracas FC), Jhon Murillo (CD Tondela-POR) y Yeferson Soteldo (Toronto FC-CAN).



Delanteros: Josef Martínez (Atlanta United-EEUU), Fernando Aristeguieta (Mazatlán-MEX), Sergio Cordova (DSC Arminia Bielefeld-GER) y Jhonder Cádiz (Nashville SC-EEUU). / EFE