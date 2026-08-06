Yordano ya tiene fecha para reencontrarse con sus fanáticos caraqueños

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La tarde del miércoles 6 de agosto, el cantante y compositor Yordano reveló la fecha para su esperado concierto en la gran Caracas. El intérprete de “Perla negra”, regresa al país para reencontrarse con el público y deleitarlos con los éxitos más importantes de su carrera musical.

Reprogramación del concierto

La presentación como parte de la gira “Ida y vuelta 2026” y pautada para el sábado 11 de julio, fue reprogramada para el sábado 10 de octubre de 2026 en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

“Para la tranquilidad de todos, queremos informarles que ya tenemos fecha para nuestro encuentro en Caracas: el concierto tendrá lugar el sábado 10 de octubre”, confirmó el artista a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación, el cantautor ítalo-venezolano y cuyo nombre de pila es Giordano Di Marzo Migani, reconoció los difíciles momentos que atraviesa el país tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Un reencuentro de reconexión

Yordano expresó que será un reencuentro lleno de amor, respeto y reconexión con el país que tanto quiere.

“Sabemos que estos han sido días muy duros y, más que un evento, este encuentro será un momento para reconectar, apoyarnos y celebrar la fortaleza de todos los venezolanos”, expresó.

Finalmente, se precisó que las entradas adquiridas previamente para la fecha del 11 de julio mantendrán su validez para la nueva función de octubre.