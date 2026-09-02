Wilmer Ramírez aclaró los señalamientos de años sobre su sexualidad: "Estoy claro"

Suscríbete a nuestros canales

El actor, humorista y presentador venezolano Wilmer Ramírez se sinceró en una reciente entrevista sobre las opiniones que por muchos años han expresado las personas respecto a su sexualidad.

Opinión de Wilmer

Sin pelos en la lengua, el artista contó que siempre ha tenido muy clara su preferencia sexual por las mujeres, y que las especulaciones siempre han estado presentes debido a su excelente trabajo de interpretación en diversos proyectos de comedia.

Asimismo, Ramírez resaltó que si su orientación sexual hubiese sido otra, nunca la habría negado y la habría gritado al mundo con orgullo y respeto.

“Esos comentarios jamás me preocuparon. Yo siempre he tenido mi sexualidad muy clara. Para mí todas esas palabras eran un reconocimiento de que yo hacía un trabajo creíble, si hubiese sido loca o gay no habría sido un problema reconocerlo”, indicó.

Wilmer Ramírez: “Los envidiosos”

Ramírez, quien interpretó con gran éxito el personaje del “Bachiller Amor” en el programa de Venevisión "¡A que te ríes!", resaltó que muchos de esos comentarios venían de personas sin oficio que solo querían difundir rumores falsos en los medios.

“Los envidiosos tenían que buscar algún defecto y decían eso”, comentó.

Hoy el artista criollo es uno de los humoristas más respetados y seguidos del país, presentando con éxito El show de Wilmer por diversas ciudades de Venezuela, donde el público aplaude su talento.