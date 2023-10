Voz Veis pone a cantar a toda Caracas con "La última función World Tour"

La agrupación venezolana Voz Veis volvió al país por todo lo alto, con un concierto de primer nivel que puso a todo el público del Teatro Teresa Carreño a cantar junto a este grupo sus más grandes éxitos.

Luego de 13 años de ausencia de los escenarios de Venezuela la agrupación de origen zuliano inició su gira: La última función World Tour. Justamente por ser este el primer concierto de la gira, “Luigi” Castillo tuvo palabras de agradecimiento con todo el público presente “por ser los primeros valientes en ir a este reencuentro de la banda).

Fotos: Augusto Padilla / Prensa TTC

Por un espacio de 3 horas los seis cantantes (Luis Enrique Leal Marzol, Luis Fernando "Luigi" Castillo, Hazim, Carlos Eduardo Labrador Mena, Roberto Ignacio Zambrano González, Gustavo Alfredo González Rincón y Santiago Henry Castillo Hazim) estuvieron cantando algunas de sus más famosas canciones.

En el set list de este concierto la agrupación de origen marabino cantó: Qué me has hecho tu, Pedacito de tu querer, Vas, Cosita Rica, Pa´ que no puedas olvidar, Ya no estás aquí, La niña de mis ojos, Te brindo, Niña dura, Tan Cerca, Somos Más, entre otras.

Fotos: Augusto Padilla / Prensa TTC

De igual forma la banda dio algunas sorpresas a su público como: una breve rememoración sus inicios con un pequeño popurrí de canciones cantados a Capela; cantaron par de canciones en inglés, pero el público enloqueció con su interpretación de Bohemian Rhapsody; le cantaron cumpleaños a Amanda Dudamel presente en el concierto; y la bella interpretación de Ilusiones con la presencia de un coro de niños. Finalmente, Voz Veis finalizó su concierto al cantar: El Farolito, canción que todo el público presente pidió en varias ocasiones de la noche y que la banda complació a propios y extraños con su interpretación.

Voz Veis: La Última Función World Tour, continuará hasta este sábado en el Teatro Teresa Carreño hasta el sábado 21 y después continuará por varios estados del país, antes de hacer sus respectivas funciones en otras latitudes.