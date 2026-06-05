Viviana Gibelli se hace cambio drástico de look: mira cómo quedó

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La presentadora Viviana Gibelli sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que presumió a través de sus plataformas digitales. Sin embargo, detrás del arriesgado peinado se esconde un motivo especial.

Aranza, la hija mayor de la animadora, celebró en su casa un compartir con sus compañeras de clase como parte de las actividades de su cambio de camisa. Con emociones a flor de piel, Gibelli compartió un mensaje para festejar el próximo logro académico de su primogénita.

“Anoche todas las chamas durmieron en la casa. Un campamento en el salón de fiestas… Peinadas, desayunadas y con 1500 TikTok, obvio. Salimos al cole… A partir de ahora, mamás, comienza la lloradera”, comentó.

El nuevo aspecto de Viviana Gibelli

Para sumarse al grupo de jovencitas, Viviana Gibelli se realizó unas trenzas en tonalidades moradas para estar en sintonía con el compartir. Además, vistió un conjunto del mismo color con short y camisa deportiva.

Las muchachas pasaron una noche divertida en el salón de fiestas del conjunto residencial con comida, música y un ambiente juvenil.

Por supuesto, los comentarios de halagos y felicitaciones no cesaron en la publicación.

“Te felicito por lo astuta que eres, te vistes como ellas, participas y a su vez eres vigilante de sus comportamientos”, “Excelente ese cambio de pinado, se te ve increíble Vivi”, “La mamá más entregada!!! Que bella mi Vivi”, fueron algunas de las opiniones.