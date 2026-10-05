Viviana Gibelli regresa a las pantallas de Venevisión: conoce los detalles

La reconocida animadora Viviana Gibelli vuelve a la pantalla abierta de Venevisión con su espacio de entrevistas. A partir del próximo sábado 10 de octubre, a las 7:00 p. m., la audiencia podrá disfrutar de conversaciones honestas, humanas, cercanas y polémicas en la voz de grandes personalidades, nacionales e internacionales.

El proyecto de Viviana Gibelli

Durante los últimos años, Viviana Gibelli se ha dedicado a crear contenido para su canal de YouTube que ya cuenta con más de 810 000 suscriptores, y que ahora podrá verse en Venevisión todos los fines de semana. Una producción única que ha sido concebida para el mundo digital, pero que ahora ampliará su alcance en colaboración con la televisión.

Las historias contadas por Gibelli prometen emocionar a los espectadores a través de conversaciones profundas que han dado de qué hablar alrededor del mundo.

Un programa lleno de estrellas

La propuesta busca ir más allá de la trayectoria pública del invitado: Viviana suele llevar las conversaciones hacia su lado humano, experiencias personales, momentos difíciles, relaciones, proyectos y aprendizajes.

Entre las personalidades que han pasado por su canal están Gaby Espino, con quien conversó sobre maternidad, relaciones, soltería y vida personal; Mimi Lazo, quien habló abiertamente sobre su regreso a Venezuela y aspectos de su vida.

También estuvo Rodner Figueroa, quien se sinceró sobre su salida de la televisión y su faceta empresarial; y el cantante Jay Wheeler, quien protagonizó una entrevista en la que también participó su pareja, Zhamira Zambrano.