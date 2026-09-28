Victor Drija, Luis Gerónimo Abreu, Adrián Delgado y Aroldo Betancourt se unen en “Puro tipo serio”

Desligados de cualquier personaje que durante su trayectoria artística hayan podido interpretar y, a través de su auténtica personalidad y estilo de vida, Victor, Luis Gerónimo, Adrián y Aroldo evalúan, junto a invitados especiales, algunos temas cotidianos que, con el transcurrir de los años, representan grandes y buenas anécdotas o un evento canónico y kármico.

La temporada de “Puro tipo serio” se estrena el próximo 30 de septiembre y contará con ocho episodios, los cuales serán publicados cada miércoles a través del canal de YouTube de HispanoTV.

El pódcast abre un espacio a la conversación masculina más allá del fútbol, los autos y los chistes hipersexualizados, y cuenta con una estructura pensada desde el humor en grupo, sin intención de ser una reunión terapéutica.

Los capítulos están diseñados para que, de manera alternativa, cada conductor asuma el rol protagónico al ser quien dirija la conversación, su temperamento y el desarrollo del tema.

Bajo la producción de Hispanomedios, “Puro tipo serio” reúne el carisma, el pensamiento crítico, la irreverencia y la madurez de estos cuatro grandes del entretenimiento venezolano.

La audiencia conocerá, cada miércoles a las 8:30 de la noche, la perspectiva de quienes comparten un mismo propósito y es entretener e incentivar el debate a través de las redes sociales.