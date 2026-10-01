Verónica Schneider anuncia nuevo proyecto ¡Éxito!

La actriz y exreina de belleza venezolana Verónica Schneider reveló en su perfil de Instagram su próximo proyecto en la actuación.

Verónica feliz

La criolla posteó una fotografía junto a un mensaje de emoción por seguir sumando éxitos en su larga carrera actoral, uno de ellos “La Viuda Joven” en 2011 con el papel de Abril Armas.

“Nuevo proyecto. Hay caminos que llegan en el momento preciso. Comienzo este con profundo agradecimiento por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo, de contar historias y de vivir cada nuevo personaje desde un lugar diferente”, escribió.

En la imagen aparece Verónica muy seria con un fondo muy de misterio. Sin embargo, no reveló detalles específicos del proyecto, pero podría tratarse de una serie para Halloween llamada “La Llorona”.

“Muy pronto les contaré más”, dice parte del mensaje.

Detalles del proyecto

La producción llega para la Miss Venezuela Mundo 1998 de la mano de VIP 2000 TV, una empresa independiente de producción y distribución de televisión con sede en Miami, Florida.

Hoy la artista se encuentra residenciada en Miami, Estados Unidos, llevando su trabajo en la actuación con éxito, al igual que su familia creada con el famoso modelo Enrique Palacios, padre de sus dos hijos, Sarah y David.