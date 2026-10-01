Vanessa Senior se “desnudó” en Chacao y soltó sus “Vanessadas” más atrevidas

Vanessa Senior volvió a encontrarse con su público venezolano con una propuesta en la que el humor, las anécdotas personales y algunas de sus historias más comentadas fueron los grandes protagonistas.

El pasado 25 de septiembre, la comediante presentó “Vanessadas al Desnudo” en el Centro Cultural Chacao, un espectáculo que retoma el proyecto que la acompaña desde hace más de una década, pero con una mirada renovada.

Vanessa Senior se mostró “al desnudo” sobre el escenario

Con formato de stand-up comedy, Senior convirtió durante más de una hora el escenario en un espacio para hablar de distintas etapas de su vida y, especialmente, de aquellas situaciones que han marcado su carrera en el entretenimiento venezolano.

Uno de los momentos que llamó la atención fue cuando la artista jugó con los supuestos romances que habría tenido con figuras como Catherine Fulop, Caterina Valentino y Andreína Álvarez.

Las historias, según lo planteado en el espectáculo, forman parte de una broma creada por Vanessa junto a sus amigas, pero sirvieron como punto de partida para sacar carcajadas entre los asistentes.

La comediante también aprovechó la cercanía con el público para recordar algunas de las controversias que han quedado asociadas a su trayectoria.

Recordó sus polémicas

Entre las anécdotas que regresaron al escenario estuvo el recordado episodio ocurrido en Farmatodo en 2016, cuando Senior protagonizó un escándalo relacionado con su intención de llevarse más de una pasta dental.

Años después, aquella situación dejó de ser únicamente una polémica para convertirse también en material con el que la artista puede jugar desde el humor.

En “Vanessadas al Desnudo”, Vanessa revisita parte de su historia y se permite reír de momentos que en su momento generaron una fuerte conversación.

La propuesta también funciona como una oportunidad para mostrar una faceta distinta de la artista, quien busca que el público se concentre más en su capacidad para hacer comedia y en las historias que tiene para contar.

“Vanessadas al Desnudo” regresa a Chacao

El primer encuentro consiguió un lleno total en el Centro Cultural Chacao y dejó abierta la puerta para una nueva función. Vanessa Senior regresará al mismo escenario el próximo 23 de octubre a las 7:30 de la noche para repetir “Vanessadas al Desnudo”.

Las entradas ya están disponibles a través de Liveri, con precios que van desde 5 hasta 20 dólares, por lo que quienes no pudieron asistir a la primera función tendrán una nueva oportunidad de conocer esta versión renovada de uno de los proyectos más conocidos de la comediante venezolana.