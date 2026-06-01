“Un Viaje de Película” llega a Prime Video tras su recorrido por festivales internacionales

Suscríbete a nuestros canales

La película venezolana Un Viaje de Película, dirigida por Carlos Daniel Alvarado, continúa consolidando su recorrido internacional tras su llegada a Prime Video, donde ya se encuentra disponible para audiencias alrededor del mundo.

La cinta, protagonizada por José Ramón Barreto, Adriana Marval, Vicente Peña y Pedro Durán, se convirtió en la película venezolana más taquillera de su año en el país, conectando con el público gracias a una historia cargada de humor, emoción y un profundo homenaje a Venezuela, sus paisajes y su gente.

Luego de su éxito en las salas de cine, la producción inició un importante recorrido internacional dentro de la industria cinematográfica. Un Viaje de Película formó parte del Marché du Film del Festival de Cannes, uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo, y posteriormente tuvo presencia en el Venice Production Bridge de la Biennale di Venezia, consolidando así su proyección internacional.

La película también ha sido reconocida recientemente en diversos festivales internacionales. En los New York International Film Awards obtuvo importantes reconocimientos como Mejor Película y Mejor Director. Asimismo, fue nominada en Londres en la categoría de Dirección de Largometraje en los London Director Talents Movie Awards y recibió el galardón a Mejor Largometraje en el Travel International Film Festival de Rusia.

Para su director, Carlos Daniel Alvarado, este recorrido representa “una muestra de que el cine venezolano puede conectar con el público internacional sin perder su identidad, su humor y su esencia”.

Con su llegada a Prime Video, Un Viaje de Película continúa expandiendo su alcance y llevando una historia profundamente venezolana a nuevas audiencias alrededor del mundo.