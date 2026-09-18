Rubén Blades recibirá un Premio Billboard Ícono en Miami

El éxito en la música del cantante y compositor panameño Rubén Blades sigue siendo resaltada en las festividades más importantes de la música, próximamente con el Billboard Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Reconocimiento a Rubén Blades

Será el próximo jueves 22 de octubre cuando el mundo podrá disfrutar del homenaje al intérprete de grandes éxitos como “Amor y control”, “Pedro Navaja”, “Decisiones”, “Camaleón”, “Plástico”, entre otras.

“Una verdadera leyenda de la música latina. Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, celebrando más de cinco décadas de una extraordinaria trayectoria que transformó la salsa y dejó una huella imborrable en generaciones alrededor del mundo”, escribieron en Instagram.

El premio, que resalta la carrera de las grandes estrellas de la música, mostrará el legado que Blades tiene en la salsa, transformándola en una crónica social, conciencia y literatura urbana, con letras que reflejan las vivencias de los latinos.

Mensaje de agradecimiento

Rubén, nacido el 16 de julio de 1948, se ha pronunciado sobre el próximo reconocimiento que estará recibiendo, agradeciendo el respeto a sus años de entrega a la música latina y destacando que en la industria es muy complejo lograr el éxito sin ayuda y sin un equipo sólido de amigos.

“Nadie triunfa sin ayuda. Es necesario reconocer el aporte de todos los músicos, arreglistas, compositores e ingenieros con los que he trabajado y al grupo que desde hace 16 años me acompaña en la brega, Roberto Delgado y Orquesta de Panamá”, comentó en un comunicado el también actor de 78 años.