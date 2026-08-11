Romeo Santos se inspira en su hijo autista para crear una fundación

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Motivado por su hijo, el cantante dominicano Romeo Santos anunció la creación de la Fundación Los Santos, una organización que busca brindar apoyo a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias.

Basado en su experiencia como padre de un niño autista, el bachatero desea masificar las redes de apoyo, el acceso a los recursos, las oportunidades educativas e iniciativas comunitarias para las personas neurodivergentes.

En su proceso de crianza, Santos logró identificar las necesidades de su pequeño y plantearlas en un proyecto a mayor escala.

"Esta fundación es profundamente personal para mí. Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días", expresó el artista.

Fundación Los Santos

Romeo Santos destinará recursos a organizaciones y programas que trabajen en áreas relacionadas con el TEA. También dirigirá encuentros privados para reunir a personas y líderes interesados en la iniciativa.

La Fundación Los Santos nace de la idea de un padre que por años apoyó la causa de manera discreta y privada, pero ahora decide llevarla a otra escala públicamente.

Durante toda su carrera, el cantante ha mantenido su vida en estricta discreción. Tan solo meses atrás compartió detalles de su vida en familia con sus cinco hijos.