Revista Time le da un importante reconocimiento a Taylor Swift

TIME es una revista semanal de noticias estadounidense que se publica desde 1923 y es una de las más grandes e influyentes del mundo, este miércoles nombró al ícono pop estadounidense Taylor Swift como "Persona del Año", una semana después de que Spotify anunciara que era la artista más reproducida en la plataforma de streaming.

Con 33 años la artista tiene una larga y amplia carrera de casi dos décadas de trayectoria, “ The Eras Tour” ha sido la gira mas grande y lucrativas de su carrera, en la que visitó por primera vez países Latinoamericanos, el espectáculo recaudo aproximadamente $ 1.400 millones. Eso la convertiría en la gira más taquillera de la historia, eclipsando al actual poseedor del récord, Elton John, cuya gira de despedida recaudó $ 939 millones.

“En un mundo dividido, donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró la manera de trascender las fronteras y ser una fuente de luz... Swift es la rara persona que es a la vez la escritora y la heroína de su propia historia”, escribió TIME en una nota de su editor jefe Sam Jacobs. “Nadie más en el planeta puede hoy conmover tan bien a tanta gente”, afirmó.

Swift fue elegida entre nueve finalistas, entre ellos Barbie, el rey Carlos III y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, entre otros. "Cuando Taylor Swift te cuenta una historia, la escuchas, porque sabes que así será. Bueno, no sólo porque ha tenido una vida extraordinaria, sino porque es una narradora extraordinaria".

Ganadora de Premios Grammy al Álbum del Año, al Mejor Álbum de Pop, al Mejor Video Musical, Billboard Music Award a la Mejor Artista entre muchos otros la cantante se ha destacado por su participación a los largos años de su carrera.

La cantante habló con la revista sobre varios temas, incluida su carrera musical y cómo recibió elogios y críticas durante sus 17 años en la industria. La revista Time dijo: "Los logros culturales, comerciales y críticos de Swift como artista son tan abundantes que contarlos es casi un ejercicio inútil", refiriéndose a la actual estrella del pop comparada con Elvis Presley, Madonna o Michael Jackson en el escenario. Como compositora, ha sido comparada con gigantes como Bob Dylan, Paul McCartney o Joni Mitchell.

A estas cualidades se le suma que el presente año Taylor Swift repartió 55 millones de dólares de su gira entre todos sus empleados. La estadounidense terminó una etapa de su tour con mucho éxito y decidió premiar con dinero extra a todo su equipo. El reparto de dinero alcanzó a cada persona de su staff: management, músicos, bailarines, técnicos de escenario, de sonido, catering, transporte, hasta los choferes que manejaron los camiones de la gira recibieron 100 mil dólares cada uno.



No ha sido un camino fácil para quien ha sido atacada, criticada sin motivos a lo largo de los años. Su talento y su arduo trabajo son más fuertes que quienes intentan desacreditarla. Hoy en día, su nombre está asociado a un fenómeno, no sólo musical, que ha pasado a la historia de la cultura pop. Nacida en Pensilvania, en 1989, se mudó a la capital de la música country, Nashville, cuando tenía solo 14 años y firmó con Sony a esa edad. Desde entonces, no ha renunciado a su fama, y en 2023 alcanzó un nivel raramente encontrado para cualquier artista y se convirtió en un fenómeno musical y de la cultura pop.