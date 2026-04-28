¿Recuerdas al grupo Magneto? regresan a los escenarios con "Vuela, Vuela" y así lucen

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"Vuela, Vuela" es un icónico tema que le dio gran popularidad a la agrupación mexicana “Magneto”. La boy band que debutó el 14 de febrero de 1983, regresó a los escenarios para derrochar talento con la popular canción, despertando emoción de fanáticas como en los viejos tiempos.

Video viral en redes sociales

Los integrantes Elías Cervantes, Erick Ibarra Miramontes, Antonio Beltranena, Mauricio Stern y Hugo de la Barreda, volvieron a interpretar y derrochar baile como antes, demostrando su pasión por el escenario.

A través de las redes sociales corren videos de los artistas cantando a todo pulmón y realizando la coreografía, en especial saltando, lo que despertó aplausos y gritos del público.

La agrupación que conquistó Latinoamérica tiene una gira para este 2026 para volver a cantarles a las personas que crecieron escuchando su música.

Ecuador, Perú y México, son tres de los países que Magneto visitará próximamente.

Los artistas enamoraron a muchas jovencitas latinas con sus llamativas coreografías y ritmos pegajosos con otros temas como “Para siempre”, “La Puerta del Colegio” y “40 grados”.

El éxito en la música

“Vuela, vuela” no solo fue la canción que popularizaron en todo el mundo, sino también fue el nombre del quinto álbum de estudio de la agrupación mexicana pop.

El disco fue publicado por Sony Music México en 1991, proyectándolos a la internacionalización y colocándose en el gusto del público juvenil.

El tema fue un cover de la canción “Voyage voyage” de la cantante francesa Desireless del 1986.