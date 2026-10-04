Rawayana apoya el regreso a clases en La Guaira con su Fundación El After

Rawayana destinó ayuda a dos instituciones en el estado La Guaira para el regreso a clases de la población estudiantil a través de su Fundación El After, la cual está comprometida con aportar su granito de arena después de los terremotos en Venezuela.

Con el regreso a clases en el periodo 2026-2027, alrededor de 1200 estudiantes de las unidades educativas de los colegios Simón Bolívar, ubicado en Caraballeda, y Fe y Alegría, en Camurí Grande, serán beneficiados con este programa de ayuda.

La iniciativa cubrirá gastos operativos en el proceso de recuperación de las escuelas y el respaldo a los docentes que continúan cumpliendo con su labor pese a las condiciones. Para hacer todo posible, la organización contará con el apoyo de aliados y voluntarios, por lo que extendieron una invitación a la ciudadanía para sumarse al proyecto.

"La educación impulsa el cambio y el trabajo colectivo multiplica los resultados", destacaron en una publicación.

Propósito de Rawayana

Los integrantes Beto Montenegro, Alejandro Abeijón, Antonio Casas y Andrés Story tienen como objetivo, por medio de la Fundación El After, acompañar a las comunidades afectadas por los terremotos del 24 de junio, con énfasis en la recuperación de los espacios educativos y la continuidad de las actividades escolares.

"A través de este esfuerzo conjunto, podremos garantizar el regreso a clases y cubrir los gastos operativos de los colegios para respaldar a los docentes que sostienen las aulas día a día", se lee en el comunicado.