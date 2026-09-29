Rafa y Chinin estrenan UNDIBERafa y Chinin estrenan UNDIBE

Luego de cerrar con rumba latina el proyecto “Rafa y Chinin Live Teresa Carreño”, Rafa y Chinin dan la bienvenida a un nuevo ciclo de su música con UNDIBE, un EP de cinco canciones escritas por ambos artistas grabadas totalmente en vivo en los estudios Flux, ubicados en Nueva York.

Juntos triunfando

La palabra UNDIBE, que da título al trabajo, proviene del "Caló" (la lengua gitana) y se utiliza para referirse a Dios. “UNDIBE representa un sentimiento de amor enorme comparado con lo que algunos seres humanos llamamos Dios, para nosotros Dios es la ejemplificación del amor en acción”, comentan Rafa y Chinin. UNDIBE cuenta con un trabajo audiovisual dirigido por Miler Angulo, en el que la fotografía de la ciudad de Nueva York se fusiona con el misticismo musical del dúo gitano-venezolano, para dar vida a un trabajo artístico y mágico digno de escuchar, ver y sentir.

Track por track...

La Pastillita: escrito por Rafael Llorente (Rafa), el sencillo está inspirado en su prometida -y madre de su segundo hijo- y “es una canción que rinde homenaje a todas aquellas personas que son medicina para el alma y llegan a tu vida para ayudarte a sanar”.

Parte De Mí: escrita por Jesús Llorente (Chinin) y dedicada totalmente a Dios. “Hacía falta una canción de nosotros para Dios, sabemos que algo existe más allá de la comprensión humana, ese algo que nos guía, que nos cuida y nos da vida”.

Mente y Alma: Rafael Llorente (Rafa) la compuso en medio de un ataque de pánico. “La lucha entre la mente y el alma. La mente quiere controlar, quiere ganar dinero, está en alerta, en cambio el alma solo quiere cerrar los ojos y sentir... vivir...”.

Eterno Susurro: Rafa y Chinin la escribieron “pensando en los recuerdos hermosos que jamás se van y existen en nosotros tan vivos como si estuvieran en tiempo presente”.

Me Da Igual: surgió de la inspiración de Jesús Llorente (Chinin) “Un espejo de cuando uno se enamora y el tiempo se detiene a tal punto que todo te da igual con tal estar con esa persona un rato más”.

Además de promocionar La Pastillita, primer corte que se desprende de este EP, Rafa y Chinin preparan nuevos temas en los que su versatilidad se hará presente. Entre ellos destaca una gaita con estilo flamenco, en la que juntarán sus voces con dos artistas emblemáticos del género: Betulio Medina y Neguito Borjas. El pasado fin de semana viajaron a Maracaibo para dar vida al videoclip que se rodó en lugares icónicos de la capital zuliana.