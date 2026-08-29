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¿Qué fue de La Malandra Elizabeth? La temida villana de "Cuánto vale el show"

La panelista cumplía el rol de "villana" en el reality show, encargada de terminar con las esperanzas y los sueños de los participantes

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Kleimar Reina
Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 08:20 pm
¿Qué fue de La Malandra Elizabeth? La temida villana de "Cuánto vale el show"
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A más de 20 años de la salida del programa "Cuánto vale el show", presentado por Guillermo "Fantástico" González, recordaremos a una de sus panelistas más temidas: Dennis Hernández, "La Malandra Elizabeth".

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​Sus comentarios ácidos y duras críticas le atribuyeron dicho apodo, con el cual conquistaría la pantalla chica por dos décadas. Junto a ella, el jurado estaba conformado por Carlos Almenar Orero y Rosario Prieto.

​La panelista cumplía el rol de "villana" en el reality show, encargada de terminar con las esperanzas y los sueños de los participantes. Si bien muchos la querían, también se ganó ser temida por los televidentes.

​A los participantes que no lograban convencerla los trataba mal, y cuando se refería al premio en dinero, decía su famosa frase: “Tarifa mínima”, un dicho que también se hizo muy popular en Venezuela.

​El descenso de Dennis Hernández

​En 2001, "Cuánto vale el show" llegó a su fin y, con él, la salida inmediata de todos sus talentos. Dennis probó suerte con algunos proyectos sin poder lograr el éxito esperado. Tiempo más tarde se mudó a Italia, donde inició una nueva vida alejada de los reflectores.

​En su regreso a Venezuela ingresó a las filas de Canal-i con un papel llamado “La Bruja”, el cual hacía un guiño a la malandra; sin embargo, su tiempo en pantalla no fue prolongado. Después de este capítulo en su vida y de intentarlo en el medio artístico, La Malandra Elizabeth se alejó de la vida pública.

​¿Qué pasó con La Malandra Elizabeth?

​La artista ha tenido pocas apariciones públicas; su última entrevista fue concedida al periodista Luis Olavarrieta y está disponible en su canal de YouTube. Allí habló sobre sus años dorados y un pedacito de su vida personal.

​Aunque cuenta con un perfil de Instagram, no suele ser activa. Una de sus publicaciones destaca junto a Guillermo "Fantástico" González.

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