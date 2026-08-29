¿Qué fue de La Malandra Elizabeth? La temida villana de "Cuánto vale el show"

Suscríbete a nuestros canales

A más de 20 años de la salida del programa "Cuánto vale el show", presentado por Guillermo "Fantástico" González, recordaremos a una de sus panelistas más temidas: Dennis Hernández, "La Malandra Elizabeth".

​Sus comentarios ácidos y duras críticas le atribuyeron dicho apodo, con el cual conquistaría la pantalla chica por dos décadas. Junto a ella, el jurado estaba conformado por Carlos Almenar Orero y Rosario Prieto.

​La panelista cumplía el rol de "villana" en el reality show, encargada de terminar con las esperanzas y los sueños de los participantes. Si bien muchos la querían, también se ganó ser temida por los televidentes.

​A los participantes que no lograban convencerla los trataba mal, y cuando se refería al premio en dinero, decía su famosa frase: “Tarifa mínima”, un dicho que también se hizo muy popular en Venezuela.

​El descenso de Dennis Hernández

​En 2001, "Cuánto vale el show" llegó a su fin y, con él, la salida inmediata de todos sus talentos. Dennis probó suerte con algunos proyectos sin poder lograr el éxito esperado. Tiempo más tarde se mudó a Italia, donde inició una nueva vida alejada de los reflectores.

​En su regreso a Venezuela ingresó a las filas de Canal-i con un papel llamado “La Bruja”, el cual hacía un guiño a la malandra; sin embargo, su tiempo en pantalla no fue prolongado. Después de este capítulo en su vida y de intentarlo en el medio artístico, La Malandra Elizabeth se alejó de la vida pública.

​¿Qué pasó con La Malandra Elizabeth?

​La artista ha tenido pocas apariciones públicas; su última entrevista fue concedida al periodista Luis Olavarrieta y está disponible en su canal de YouTube. Allí habló sobre sus años dorados y un pedacito de su vida personal.

​Aunque cuenta con un perfil de Instagram, no suele ser activa. Una de sus publicaciones destaca junto a Guillermo "Fantástico" González.