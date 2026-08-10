Paulina Rubio gana batalla legal contra su exmarido "Colate"

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Tras varios meses de presentaciones, pruebas y declaraciones, la cantante mexicana Paulina Rubio ganó la batalla legal en contra de su exmarido, Nicolás Vallejo-Najera, mejor conocido como “Colate”. Ambos presentaban problemas por la custodia de su hijo Andrés Nicolás, quien seguirá viviendo con su progenitora en Miami.

Paulina Rubio conserva la custodia de su hijo

Fue la jueza, Marlene Fernádez, la encargada de dictar la sentencia de la polémica expareja que llevaba meses en presentaciones. Colate trataba de obtener la custodia del menor, para llevárselo a España y pudiese vivir con él.

Sin embargo, la justicia falló a favor de la conocida “Chica dorada”, quien mantendrá la custodia del menor de tan solo 15 años.

Desde que comenzó el juicio, la prensa había estado informando de todo, en especial las declaraciones de Najera, quien le aseguró a la magistrada que el menor estaba cansado de la supuesta actitud desenfrenada de su progenitora.

En 2025, el propio Andrés Nicolás había acusado a la cantante de haberlo agredido físicamente tras una discusión por un teléfono celular. Episodio que motivó la intervención policial y lo que derivó en la pérdida temporal de la custodia para la artista.

Colate se despide en redes sociales

Tras conocer el fallo, el empresario y personaje mediático, publicó un mensaje en Instagram con imágenes de los momentos más especiales que vivió con su hijo durante el verano. Recuerdos que aseguró por siempre llevará en su corazón.

“Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor… Te quiero Nico”, escribió.

En las imágenes padre e hijo se muestran felices por la playa y compartiendo con la familia Estefan.