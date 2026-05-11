Paula Bevilacqua y Diego Kapeky anuncian nuevo proyecto en el regreso de Ronda

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Este lunes 11 de mayo, el programa de farándula Ronda volvió a la televisión con una edición especial que contó con la participación de la actriz Paula Bevilacqua y el columnista Diego Kapeky, como personalidades invitadas.

Paula y Diego siguen juntos

Los conductores hablaron de su abrupta salida de la planta Canal I, y de su nuevo proyecto, un programa via streaming que realizarán para todo el público.

Bevilacqua narró que el show llegará cargado de nueva información y con proyección internacional, para enganchar a la audiencia.

“El show se podrá disfrutar por YouTube. Se llama “TV Times” y será un programa totalmente diferente, renovado, con segmentos que no sabías que necesitabas y la exclusividad. Así que todos deben estar muy atentos”, dijo.

Por su parte, Diego, respetado columnista de farándula nacional, hizo un llamado a no perderse todo lo que se viene y con la promesa de darle variedad a la gente.

Gran regreso de Ronda

El programa comenzó a la 1:00 p.m. bajo la conducción de Natalia Monasterios, Andrógena, Russi Colina y Yus Ramos.

En la tertulia debatieron sobre el acontecer farandulero nacional y hablaron con Diego y Paula, de la salida del programa matutino Zona I.

Ronda se puede ver de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 p.m. por la señal de Meridiano Televisión.