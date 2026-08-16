Paris Hilton sostuvo con orgullo la bandera de Venezuela ¡Brillando!

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La empresaria, modelo y cantante estadounidense Paris Hilton captó la atención del público venezolano al posar sonriente luciendo el tricolor nacional.

Paris Hilton y conexión con Venezuela

El momento se ha vuelto viral en redes sociales por ver a la intérprete de 45 años, posando con la bandera en su máximo esplendor.

Las imágenes fueron compartidas por el venezolano Andrea Manili, quien es una persona muy cercana a la modelo, acompañándola en diversas presentaciones, actividades y hasta en la intimidad de su hogar.

Uno de los momentos más especiales para Manili, fue haber celebrado el año pasado su cumpleaños al lado de Paris, una de las figuras más importantes y reconocidas de la cultura pop internacional.

“Es una felicidad para mí que Paris alce nuestra bandera con emoción, que quiera venir a Venezuela a conocer lo hermoso que es. Ahora, ella sabe bastante de nuestras comidas, canciones y cuidades que le mostré”, escribió Andrea en Instagram.

¿Quién es Andrea Manili?

Aunque el joven no es muy conocido o tiene gran influencia de seguidores en redes sociales, se sabe que es muy cercano a Paris, siendo la segunda vez que la hace posar con la bandera nacional.

El joven vive un gran sueño al lado de Hilton, como en el pasado la acompañaron muchas grandes del entrenamiento como Kim Kardashian, Britney Spears, Nicole Richie, entre otras.