Lele Pons estrena su podcast con invitados de alto calibre como Shakira y Paris Hilton

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La creadora de contenido Lele Pons anunció el lanzamiento de su nuevo podcast, “Suite 305 con Lele Pons”, un proyecto en formato de entrevista tradicional, trasladando la conversación a un escenario íntimo: la habitación de la influencer.

La superestrella colombiana Shakira fue la encargada de inaugurar la temporada, compartiendo detalles inéditos sobre los desafíos de la maternidad, el peso del perfeccionismo y el complejo equilibrio entre su vida privada, así como la presión de ser un ícono mundial.

Conversaciones sin filtros en la TikTok Podcast Network

El podcast forma parte del TikTok Podcast Networ, una alianza con TikTok e iHeartMedia diseñada para impulsar las narrativas de los creadores de contenido más allá del video de formato corto.

Cada jueves se estrenará un nuevo episodio que buscar alejarse de lo tradicional para establecer conversaciones auténticas y personales.

“Mucha gente nos ve juntos en línea, pero no saben cómo nos conocimos ni todo lo que hemos vivido. Tengo muchas ganas de mostrarles un lado más personal e íntimo”, expresó Pons sobre este nuevo capítulo.

Invitados en el podcast

En el primer adelanto publicado por Lele Pons en sus plataformas digitales la lista de invitados confirmados genera altas expectativas. El público podrá ver en esta faceta más humana a figuras de la talla de Paris Hilton, Zhamira, Greeicy y parte del elenco de la exitosa serie de Netflix, “Bridgerton”.